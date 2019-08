Rvačka v Kutné Hoře skončila smrtí! Po Vítkovi zůstaly dvě děti

Policie vyjížděla k potyčce dvou mužů, která začala v restauraci v Kutné Hoře. Incident se odehrál v noci ze čtvrtka na pátek. "Krátce před půlnocí došlo v jednom restauračním zařízení k potyčce dvou mužů. Ta posléze pokračovala ještě venku," uvedla pro TN.cz mluvčí policie Veronika Čermáková.

Jeden z mužů utrpěl během rvačky vážná zranění. "Muž utrpěl vážné poranění hlavy. Po zajištění dýchacích cest byl převezen do Ústřední vojenské nemocnice," informovala Petra Effenbergerová, mluvčí Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje.

Muž druhý den následkům zranění podlehl. Podle informací TN.cz po sobě zanechal dvě děti. Byl to také fanoušek fotbalového klubu FC Viktoria Plzeň. Před stadionem lidé nechávají zapálené svíčky.

"FC Viktoria Plzeň vyjadřuje upřímnou soustrast rodině a přátelům. Pietní místo pro uctění památky vzniklo před severní tribunou," napsal klub na sociální síti.

"Krajští kriminalisté zahájili trestní stíhání pro zvlášť závažný zločin těžkého ublížení na zdraví," dodala Čermáková. Policie také vydala návrh na vzetí do vazby druhého muže. Ten by v případě odsouzení mohl strávit osm až šestnáct let ve vězení.