Ryanair odhalil své zisky. Přesto si za letenky připlatíme

Letecká společnost Ryanair, jeden z hlavních prodejců levných letenek na našem trhu, zveřejnila pro své investory zprávu o výsledcích svého hospodaření za první pololetí roku 2019. Investorům se snažila předložit zejména důkazy o zisku a úspěšném hospodaření, poodhalila ale i nutné změny v odbavování cestujících, zaměstnanosti a flotile, které mohou v budoucnu zamávat s nabídkou levných letenek.



Nízkonákladová společnost láká především na nabídku dostupných letenek, několikrát ročně ještě zlevněných v nejrůznějších akcích. Celkově společnosti meziročně vzrostly tržby o 11 %, přičemž samotný prodej letenek zaznamenal růst menší, pouze pětiprocentní. Společnost je prodává často i pod cenou, aby dokázala v nabídce překonat konkurenci, ale na dalších službách pak od cestujících případnou ztrátu dorovná.



Nízká cena letenky je pro cestující podmíněna ovšem horším komfortem, případně nutnými doplatky za další služby. V ceně je například pouze malé příruční zavazadlo, za odbavené si zaplatíte navíc. Nedostanete zdarma žádné občerstvení ani pití na palubě, volba sedadla je za příplatek, letadla Ryanair navíc většinou přistávají na vzdálenějších letištích, vznikají vám tedy náklady na další cestování do cílové destinace.



K ceně se připočítávají další částky, byť stokorunové, v souhrnu však často překročí hodnotu „výhodně“ pořízené letenky. To už si ale slevou omámení cestující často ani neuvědomí. Za první pololetí se letadly společnosti Ryanair přepravilo 86 milionů cestujících. Právě doplňkové služby Ryanairu narostly o 28 % a přinesly tak společnosti 1,65 miliard eur.

V letošním roce Ryanair rozšířil počet základen i letů, v prvním pololetí otevřel pět nových evropských základen v Bordeaux, Marseille, Toulouse, Southendu a Berlíně. Z Prahy v letní sezoně přibylo 11 nových spojení, tím ale nabídka neskončila. Od letošního podzimu se nově dostanete také do Bordeaux, Manchesteru, nebo na Rhodos či do Soluně. Nové linky společnost podpořila lákavou nabídkou levných letenek, nejrychlejší zákazníci je mohou pořídit již od 389 Kč. Nízké ceny ale provázejí obvykle právě novinkové základny a lety, po letošní smršti zřejmě Ryanair neplánuje přidávat další větší množství linek nebo základen, za podobné ceny se tak zřejmě v příštím roce již neproletíte.



V zimní sezóně z pražské základy bude létat celkem pět letadel, čerstvě přidané páté letadlo by mělo vydržet i do letní sezóny, což by mohlo zvýšit spolehlivost letů a minimalizovat zpoždění. Denně i v takto malém počtu dokáže společnost zajistit téměř dvacítku letů. Právě počet letadel je přitom pro Ryanair, stejně jako pro řadu jiných leteckých společností, palčivé téma.



Do hospodaření firmy se promítly přetrvávající problémy s letadly Boeing 737 MAX, která v celkové flotile znatelně chybí. Ryanair řeší jejich absenci ponecháním letadel staršího typu, která ovšem nezajišťují takový komfort, navíc mají i vyšší spotřebu paliva a ekologickou zátěž. Z důvodů zpoždění dodání dalších objednaných letounů se zřejmě problémy jen tak nevyřeší, společnost tak bude muset zřejmě již během zimní sezony propustit část pilotů a palubního personálu, protože je nebude schopna dostatečně vytížit. Toto rozhodnutí učinily i některé další letecké společnosti, počátkem října o propouštění promluvila konkurenční společnost Smartwings. Může také zrušit některé méně atraktivní lety a ztrátové základny.



Již nyní převádí některé své zaměstnance na jiné společnosti z vlastního holdingu. Na letech Ryanair tak od počátku listopadu cestující odbavuje personál zaměstnaný nově pod hlavičkou polské aerolinky Buzz, dalšího z členů skupiny Ryanair Holdings. V Praze působí i další dceřinka holdingu, lety na Maltu například pro Ryanair zajišťuje sesterská společnost Malta Air. Z rodiny holdingu na našem trhu chybí již jen společnost Lauda, které ovšem posiluje, nabrala například piloty nedávno zkrachovalé společnosti Thomas Cook.