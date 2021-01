Rybáři chtějí do Lipenské přehrady vysadit více ryb

Candáti, sumci, štiky, a hlavně kapři – to jsou ryby, které končí na udicích rybářů lovících v Lipenské přehradě. Nejčastěji vylovenou rybou je kapr. Toho rybáři do Lipna ročně vysadí až osmdesát tun. Tento počet by rádi do budoucna ještě navýšili. Chtějí tím podpořit populaci dravců, které se tam podle rybářů nevyplatí z ekonomického hlediska vysazovat. Rybám se prý v Lipně navíc začíná podle odborníků poslední dobou velice dařit.