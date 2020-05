Rybáři se podařil životní úlovek! Chytil největšího kapra v historii

"Byl to můj sen, chytit takovouhle rybu," přiznal rybářský rekordman Luděk Černý. Rekordní kapr vážil skoro jako dva pytle cementu, takže není divu, že ji Luděk, jinak chlap jako hora, sotva uzvedl.

Byl to záběr jako kterýkoli jiný a pak už to byl souboj, na jehož konci byla velká sláva. Ryba byla za pět minut venku. Měří 106 centimetrů a váží 34,5 kilogramu. Rekord padl o dvě kila. Většího kapra v Čechách a na Moravě ještě nikdy nikdo nechytil. Obr zabral na návnadu, která voní po jahodách.

Kaprovi prý chutná všechno, co krásně voní a co má jinou příchuť, než na co je zvyklý. Nebylo to poprvé, co Luděk Černý tohoto kapra chytil. Přelstít se mu ho podařilo před šesti lety. Tehdy vážila ryba o dvanáct kilogramů méně. Poznal ho na první pohled.

"Má šupiny u ocasu, u břišní ploutve má dvě šupiny do tvaru listu," přiblížil Luděk, jak "starého známého" poznal. Životní úlovek prý pan Černý nečekal, protože vody je rok od roku méně. Při lovu vsadil na zkušenosti, nástrahu umístil na mělčinu a vyšlo to. Kde ale kapr rekordman plave, to si rybář nechává pro sebe jako tajemství.

České vody jsou plné rybích obrů. Ví to i ostatní rybáři. Jeden takový jednoho z nich po hladině rybníka v Černé u Bohdanče tahal na gumovém člunu dvě a půl hodiny. Muž prohrál. Držet v rukách kapitální úlovek je snem snad každého kluka. A je jedno, jestli mu je třináct, anebo o čtvrt století víc.