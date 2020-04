Rybník se proměnil v páchnoucí hrob. Po výlovu v bahně uhynuly tisíce ryb

Pro milovníky ryb je takový pohled jako z hororu. Rybník v Žinkovech byl ve čtvrtek pokrytý množství mrtvých ryb a kolem se šířil silný zápach. Místní byli vzhledem k mrtvolnému pachu rádi za povinné roušky, které ho alespoň trochu utlumily.

"Je to cítit a rybáři to uklízí, takže si myslím, že se to snaží nějakým způsobem napravit," vyjádřil se ke zpackanému výlovu starosta obce Žinkovy Josef Karhan. Výlov rybníka měl proběhnout před týdnem. Od té doby ležely tisíce uhynulých ryb v bahně i v nedaleké řece.

"Prý tady probíhal výlov tím způsobem, že odchytali jednu várku ryb, odvezli ji pryč a zbytku prostě vytrhli stavidla a nechalo se to tady napospas," popsal rybář Petr Baumruk.

Jen několik set metrů od rybníka můžeme podél řeky stále vidět tisíce mrtvých ryb. Některé jsou větší než jeden metr. "Jako tuto, když chytíte jednou za život, to je životní ryba každého rybáře a tady se to válí mrtvé," posteskl si nad uhynulými kusy jeden z rybářů.

Majitel rybníka s tím ale nesouhlasí. "Těch tolstolobiků, kterých tam bylo sto metráků, si tam klidně mohl chytit," odpověděl Václav Voráček, generální ředitel Klatovského rybářství, na poznámku o tom, že je uhynulých ryb škoda.

Podle něj výlov proběhl v pořádku a bez pochybení, se vzniklou situací si ale zřejmě moc neví rady. "A teď, teď mi řekněte, co teda, tak nám poraďte, poraďte mi," vybídl Voráček místní i reportéry TV NOVA.

V souvislosti s případem už obdrželo státní zastupitelství trestní oznámení. Jak velké škody vznikly, není zatím jasné. "Nedokážu pochopit, jak se to může stát. Kdyby to byly malé ryby, že jim utekly přes sítě nebo tak, ale to byly metrové kusy," kroutí hlavou rybář Baumruk.