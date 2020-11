Rychle a zběsile po moravsku! Policii ujížděl přes zátarasy i protisměrem

Vytrvalost policejních jednotek podcenil muž z Brněnska. Ve svém bavoráku jim ujížděl téměř půl hodiny. Honilo se za ním skoro dvacet policejních aut. Zběsilá jízda začala ve chvíli, kdy se podezřele jedoucí vůz muži zákona pokusili zastavit a zkontrolovat.

"Akci odstartoval v Syrovicích pokus hlídky rajhradských policistů o zastavení podezřele jedoucího bavoráku. Jeho řidič na pokyny k zastavení nereagoval a začal ujíždět," popsal policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Hazardér za volantem BMW mužům zákona prchal ze Syrovic v okrese Brno-venkov přes nedaleký Ořechov do Hajan, odkud to vzal do Želešic a následně přes Modřice zamířil do Chrlic, projel Tuřany a pokračoval na Dvorska.

Jelikož se mu policisté stále drželi v patách, jel dál do Sokolnic a přes Telnice do Újezdu u Brna a dále na Otnice, Lovčičky, Bošovice a Velké Hostěrádky až do Dambořic. Že při zběsilé jízdě projíždí obcemi, ho podle informací policie nechávalo chladným.

Řítil se přes ně i 120kilometrovou rychlostí a červená na semaforu ho zastavit také nedonutila. Úprk korunoval jízdou v protisměru a rozestavěným úsekem jedné z tamních silnic. Policisté mu do cesty stavěli zátarasy a zastavovací pásy, fanoušek jízdy ve stylu filmové série Rychle a zběsile se však pastím dokázal vyhnout.

"Otočil se, ale jeho cesta zpět směrem do Velkých Hostěrádek skončila jen pár stovek metrů za obcí. Tam pod tlakem stíhajících policejních hlídek vozidlo zastavilo. Během skoro půlhodinové zběsilé stíhací jízdy urazili policisté téměř padesát kilometrů," řekl Malášek.

Třicetiletý muž, který za volantem BMW seděl, měl k úprku dobrý důvod – policisté v autě našli několik injekčních stříkaček s pervitinem. Právě na pervitin měl šofér pozitivní i test na drogy. V autě navíc neseděl sám, společnost mu dělal 42letý muž a 27letá žena.

Řidiče podle vyjádření policie čeká trestní stíhání kvůli ohrožení pod vlivem návykové látky. Jestli má s nalezenými drogami něco společného také dvojice jeho spolujezdců, policisté zjišťují.