Rychlejší šíření i snížená účinnost očkování. Mutace koronaviru ve světě

Aktuálně jsou středem pozornosti tři mutacích nazývané podle země původu. Nejvíce se v České republice skloňuje ta britská. Ta se šíří mezi lidmi až o 40 % rychleji, než předchozí varianty. "Vypadá to, že tato mutace nezpůsobuje závažnější průběh onemocnění, a ani nepřináší schopnost toho viru, aby vytvářel reinfekce a odolnost vůči vakcínám,“ řekl virolog Jiří Černý z Fakulty tropického zemědělství ČZU v Praze.

Další mutací, kterou se v poslední době povedlo vědcům odhalit, je tzv. jihoafrická. Ta, podobně jako britská mutace, se snáze přenáší mezi lidmi, avšak na rozdíl od ní podle jihoafrických vědců nemusí být tolik citlivá na protilátky získané díky očkování.

Poslední mutací je tzv. brazilská, ta se objevila ke konci roku 2020 v brazilském městě Manaus. Zajímavé je, že 75 % lidí tam už infekci SARS-CoV-2 prodělalo v minulosti, proto by se tam už virus neměl být schopen efektivně šířit.

Na konci roku ovšem tamní vědci zjistili, že koronavirus tam byl opět na vzestupu, a při zjišťování jednotlivých kmenů se zjistilo, že u 60 % lidí infikovaných SARS-CoV-2 byla objevena brazilská mutace. "To je jeden z velmi sugestivních důkazů, že právě tato mutace se může šířit i mezi lidmi, kteří už mají protilátky proti tomu běžnému typu SARS-CoV-2,“ dodal Černý.

Co se týče účinnosti očkování, není třeba se obávat, že by bylo k ničemu. "Rozhodně funguje proti běžným kmenům SARS-CoV-2. Vyvinutí vakcíny účinné i proti rezistentním kmenům se dá zvládnout, je to technická záležitost, ale může to zpomalit očkovací proces,“ řekl Černý.

Skóre systému PES kleslo na 69 bodů, zasáhnout ale může britská mutace. Podívejte se na víkendovou reportáž TV Nova: