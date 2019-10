Rychlovlaky v Česku budou dřív! Výstavba může začít už v roce 2025

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) chce, aby vysokorychlostní trať, která má vést přes Českou republiku až do Polska, byla v provozu už v roce 2050. Některé úseky by ale mohly být hotové výrazně dříve.

Trať, po které se mají prohánět vlaky rychlostí přes 300 km/h, se stává čím dál reálnější. V současné době se dělají studie proveditelnosti. Stavební povolení na první úseky by mohla mít Správa železniční dopravní cesty už v roce 2025.

Má jít o pilotní úsek z Prahy Běchovic do Poříčan a z Přerova do Ostravy. Oba úseky se mají připravovat pilotně - zatím jako izolované a SŽDC s jejich stavbou nechce čekat.

Výstavba vysokorychlostní trati výrazně zkrátí jízdní dobu. Z Prahy do Brna se tak mají cestující dostat už za hodinu. Cesta z Prahy do Jihlavy má zabrat 45 minut a například z Brna do Ostravy pak 40 minut. Z Prahy do Ostravy se pak cestující dostanou za necelé dvě hodiny.

Trať má být určená výhradně pro osobní vlaky. Cílem projektu je přiblížit regiony k hlavním centrům a umožnit tak obyvatelům regionů rychlejší a pohodlnější dojíždění za prací a vzděláním.