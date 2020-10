S Bidenem válčí o poslední hlasy. Trump využívá prodělaného covidu

Donald Trump má svůj hlavní cíl během zkracující se kampaně jasný. Utvrdit své příznivce, že Covid-19 ho neoslabil a že další čtyři roky v Oválné pracovně hravě zvládne.

"Máme vakcíny, terapie a léky. Jediné, co vím, že jsem si něco vzal a cítil jsem se rychle opravdu dobře. Nevím, co to bylo...protilátky! Opravdu nevím, vzal jsem si to a cítil jsem se jako Superman," vyjádřila se stávající hlava USA.

U svých příznivců má podporu. "Dělá mě hrdým Američanem a cítím se díky němu svobodně," vyjádřil se jeden z nich. "Je hlasem lidu. A je jedním z nás. Není to politik," pochvaluje si Trumpa jeho podporovatelka.

Joe Biden bojoval o hlasy na Floridě, která může být pro vítězství klíčová. Vystoupil v domově seniorů a v jamajské komunitě. Chce oslovit starší a černošské voliče. "Tady na Floridě můžete všechno změnit. Vy můžete určit výsledek těchto voleb! Vyhrajeme Floridu a je po všem," prohlásil Biden.

Bidenovi v kampani pomáhá i jeho žena Jill, která se mu snaží získat hlasy mladších voličů a žen. "Já, když jsem byla poprvé volit, tak jsem volila svého manžela, a to jsem ho ještě ani neznala. Takže díky bohu, že jsem ho volila, kdo ví, jak by naše manželství dopadlo," vyjádřila se.

Ve čtvrtek měla kandidáty čekat televizní debata. Donald Trump ale odmítl přistoupit na její onlinovou podobu. Diváci se tak přímého střetu kandidátů nedočkají. Každý totiž vystoupí zvlášť na různých stanicích.

Bitva se vede i přímo ve Washingtonu. Senátoři v Kapitolu už třetím dnem vyslýchají kandidátku do jedné z nejprestižnějších ústavních funkcí – na post člena Nejvyššího amerického soudu. Matku sedmi dětí a oddanou křesťanku Amy Coney Barrettovou nominoval sám Donald Trump.

"Nejsem lhářka. Složila jsem přísahu a složila bych ji klidně znovu. Přísahy jsou pro mě závazné," tvrdí Barrettová. Silně konzervativní politička odmítla vyjádřit svůj postoj k interrupcím. Homosexuály ale prý diskriminovat nebude.

Pokud Barrettová vyhraje, budou mít soudci blízcí Trumpovi v Nejvyšším soudu dvoutřetinovou většinu. A to se prezidentovi hodí. Už totiž oznámil, že pokud v listopadu mandát neobhájí, zpochybní výsledky voleb. A to právě u Nejvyššího soudu.

"Myslím si, že si Amy vede neuvěřitelně dobře," vyjádřil se současný americký prezident.