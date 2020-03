S blízkými se budeme loučit online. Strach z nákazy mění tradiční pohřby

Některé státy už zakázaly shromažďování lidí na velkých akcích. To se týká sportovních utkání nebo třeba koncertů. Ale co když někdo zemře a my se s ním chceme rozloučit? Na pohřby mohou přijít desítky lidí.

Během smutečního obřadu spolu pozůstalí stráví dostatečně dlouhou chvíli na to, aby se někdo virem mohl nakazit. Stačí totiž jeden nemocný, od kterého se nákaza může šířit dál. Jak ale minimalizovat riziko přenosu, a zároveň dopřát pozůstalým poslední rozloučení?

Britská Národní pohřební asociace se takovou možností zabývala. Asociace pro Skynews uvedla, že vhodným řešením by mohlo být streamování pohřbů. S takovou možností počítají ve chvíli, pokud by ve Spojeném království vypukla pandemie. Ceremonie by se přenášely online a pozůstalí by na ně mohli koukat z pohodlí svých domovů.

"Ceremoniály budou muset být upraveny pro případ, že by bylo zakázáno shromažďování obyvatel," dodal mluvčí Asociace. "Chceme pomoci rodinám, které ztratily své milované v těchto časech tím, že se snažíme najít smysluplnou cestu, jak se s nimi rozloučit."