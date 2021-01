S čerstvým řidičákem naboural. Za smrt dvou lidí si odsedí dva roky

Krajský soud v Brně poslal do vězení 20letého řidiče za to, že v roce 2018 způsobil smrtelnou nehodu. Po srážce dva lidé zemřeli a další dva vyvázli se zraněním. K autonehodě přispěla i jeho řidičská nezkušenost.

Čerstvý držitel řidičského průkazu vyrazil do provozu s autem svých rodičů a zavinil tragédii. To ho nakonec připraví o svobodu. Kvůli řidičské chybě vjel do protisměru, kde v plné rychlosti naboural dvě auta.

Bilance srážky byla děsivá. "Dva lidé na místě zemřeli," konstatovala Michaela Bothová, mluvčí jihomoravské záchranné služby. "Další dva těžce zraněné jsme museli z trosek vystříhat," doplnil Filip Venclovský, mluvčí jihomoravských hasičů.

Dnes dvacetiletého mladíka trápí výčitky. U soudu ve středu jen těžko skrýval slzy. Sama obhájkyně popisovala jeho případ jako varování pro všechny nezkušené řidiče. "Je to noční můra všech rodičů, kteří mají děti v tomto věku. Že se dostanou do situace, kterou prostě nezvládnou," řekla obhájkyně obžalovaného Hana Bartasová.

Mladý řidič bude za svou chybu pykat dva roky za mřížemi. Podle soudu se dopustil usmrcení z nedbalosti.