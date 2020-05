S čínským mostem zahýbal vítr, kvůli vlnění byl uzavřen

V Čínském městě Chu-men zažili řidiči šok, když se pod jejich koly začal hýbat tamní most. Zní to děsivě, ale žádný strach. Most je konstruován tak, aby odolal zemětřesení a nezřítil se. Princip je v tom, že je most zavěšen, takže ve chvíli otřesů na sebe adaptuje jejich pohyb a je méně nebezpečný. Kvůli příliš větrnému počasí byl uzavřený a experti tvrdí, že konstrukce nebyla poškozená. Přestože je most ohebný a bezpečný, není situace o nic méně děsivá.