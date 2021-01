Sáčky do vysavače, domácí pekárny, pandemie změnila nákupní zvyky Čechů

Není nejmenších pochyb o tom, že loňský rok byl kvůli pandemii koronaviru a zavedeným opatřením a zákazům výrazně jiný než léta předchozí. Výrazně se změnilo například nakupování, zvlášť poté, co vláda část obchodů přikázala zavřít. A zatímco některé druhy zboží přestaly Čechy zajímat, jiné šlo naopak na dračku.

Jak moc nutnost být víc doma, nemožnost jít do hospody "na jedno" s přáteli nebo výrazné omezení skupinových volnočasových a sportovních aktivit zamávaly s našimi každodenními životy, názorně ukazují data obchodního řetězce Globus.

V porovnání s rokem 2019 totiž loni v době pandemie zažily některé druhy zboží renesanci a Češi se po řadě věcí sháněli jako o život. Jiný sortiment naopak upadl v nemilost - třeba cestovní kufry logicky lidé moc nepotřebovali, protože většina z nich vyjela na dovolenou maximálně za humna.

"Děti i dospělí museli začít pracovat z domova. Zatímco si doba distanční výuky a home office vyžádala okamžité technologické vybavení, školní batohy a aktovky letěly do kouta a čtvrtina nových zůstala v obchodech, protože je nikdo nepotřeboval," píše Globus ve velkém srovnání.

A dokládá svá slova čísly - v meziročním srovnání poptávka po webkamerách vyletěla o závratných 648 %, o notebooky o 186 procent a prodej tiskáren se více než zdvojnásobil.

Data řetězce také ukazují, že Češi rovněž začali mnohem více vařit a péct, nebo se na to alespoň vybavili. A nejen to. "Například loni v dubnu se zdvojnásobil prodej sáčků do vysavačů. Lidé si z nich vyráběli tehdy kriticky nedostupné roušky," tvrdí Globus.

Obrovský boom zažily domácí pekárny (+372 %) nebo fritézy (+145 %). Ručních mixérů a šicích strojů řetězec v roce 2020 prodal přibližně o polovinu více než v předchozích 12 měsících.

Masivní zavedení práce z domova pořádně zamávalo nákupem oblečení. Češi a Češky se z formálních kalhot, kostýmků nebo sak převlékli do mikin a tepláků. A domů či do volné přírody se kvůli pandemii přestěhoval také sport.

Zatímco zájem o kabelky se propadl o 27 procent, o legíny a mikiny naopak strmě stoupal (o 140, respektive 130 %). Sportovní obuv šla nahoru o 96 procent, zájem o malé cvičební nářadí o tři čtvrtiny.

"Nezbytností se staly dezinfekční gely. Bez potíží jsme na druhou stranu postrádali parfémy a deodoranty," vypichuje Globus. Poptávka po mýdlech a dezinfekčních gelech stoupla o více než 52 %, zatímco po deodorantech se propadla přibližně o pětinu, u parfémů a toaletních vod to bylo o 13 %.

