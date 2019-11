S cukrovkou se léčí už milion Čechů, tohle je 10 jasných signálů nemoci

Vloni poprvé počet diabetiků v Česku překročil milion, za uplynulých deset let vzrostl o třetinu. „Nejvíce diabetiků bylo léčeno ve Středočeském a Moravskoslezském kraji, které následovaly Jihomoravský kraj a Praha,“ prozradil diabetolog prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. z pražského IKEM.

Nemoc bohužel v sobě nosí i řada Čechů, kteří ji zatím nemají diagnostikovanou, o to víc ohrožuje jejich životy, protože u sebe nemají potřebné léky a nedrží nutnou dietu. Zjistit, zda nemoc ohrožuje i vás, přitom není nijak složité. Stačí jednoduchý, alespoň jednou opakovaný test z krve, který zjistí, jak velká je v krvi hladina glukózy. Test na vyšetření diebates seženete v lékárně i pro domácí použití. Vyšší obsahu glukózy může odhalit i vyšetření moči. Screening diabetu provádějí v těchto dnech zdarma i některé lékárny u příležitosti Světového dne diabetiků, který připadá na 14. listopadu.

Většina pacientů má diabetes 2. typu, vznikající z nezdravého životního stylu.



Přečtěte si také deset signálů, které riziko onemocnění zvyšují. Nemáte některé z nich?

1. Rodinná anamnéza

Rizikovými faktory v rodinné anamnéze jsou zejména srdečně-cévní onemocnění, výskyt cukrovky, nadváha či obezita. Zpozorněte také, pokud často onemocníte chřipkou. Lidé s cukrovkou mají totiž až šestinásobně větší pravděpodobnost, že se chřipkou nakazí. Náchylnější jsou obecně k většině infekčních onemocnění.

2. Častější žízeň i močení

Se zvýšenou hladinou cukru v krvi ledviny produkují mnohem více moči a organismus si žádá také častější doplňování tekutin. Žízeň je neuhasitelná, rychle se vrací a nemizí ani po doplnění tekutin.



3. Ubývání či přibývání na váze

Při cukrovce je typický zvýšený pocit hladu. Skokově se také může měnit vaše váha, a to jak nahoru, tak dolů, bez ohledu na to, jak se stravujete.



4. Časté zadýchávání

Občas se vám obtížně dýchá, dýcháte rychle nebo vás trápí dušnost? I to je příznak diabetu. Někteří pacienti dokonce ve svém dechu cítí nasládlý odér ovoce.



5. Bezdůvodná únava

Narušení procesu přechodu glukózy z krve do buněk vyvolává únavu, a to jak svalů, tak mozku. Ráno máte potíže vstát, přes den jste málo výkonní, ve volném čase nejradši poleháváte, spoustu dovolené vyčerpáte jen na to, abyste mohli doma ležet a překonat únavu.



6. Zhoršující se zrak

Rozmazané a mlhavé vidění je vyvolané otokem čočky, které cukrovka způsobuje. Jakékoli potíže se zrakem byste neměli dlouhodobě podceňovat, zamiřte co nejdříve k lékaři.



7. Pálení nohou

Takzvaná diabetická neuropatie je příznak již pokročilé cukrovky. Zasahuje nervy a projevuje se křečemi a bolestmi, nejčastěji na dolních končetinách, postihnout ale může i ruce. Typické je brnění a pálení, zpravidla začíná u palců a šíří se vzhůru. Ostrá a rýpající bolest útočí hlavně v noci ve spánku. Můžete být také mnohem citlivější na dotyk, i jemná pokrývka vás náhle dusí, nebo naopak dochází k oslabení vnímání bolesti, chladu či tepla, což může vést k častějším úrazům či popálení.



8. Kožní infekce a plísně

Nemoc často provázejí viditelné ekzémy, nepříjemné svědění kůže, špatně se hojící rány i plísňová onemocnění. Opakovaně se můžete potýkat i s infekčním onemocněním močových cest.



9. Nevhodný jídelníček

K diabetu se můžete projíst. Zpozorněte, pokud dlouhodobě holdujete nejen cukrovinkám, ale také smaženému a tučnému jídlu, kalorickým pokrmům a alkoholu.



10. Neklidný spánek

Spáče v noci může rušit tzv. syndrom neklidných nohou, nutkavá potřeba s nohama hýbat, jinak nepříjemně bolí a brní. Rušivé jsou ale i zástavy dechu během spánku neboli spánková apnoe. Nemožnost nadechnout se může trvat i několik vteřin a je velmi zneklidňující.

„Zůstává-li tento stav nerozpoznán po delší dobu, nemocný může náhle upadnout do bezvědomí a ocitnout se v bezprostředním ohrožení života. Výjimkou není ani závažné poškození zraku, selhání ledvin nebo cévního systému,“ varuje MUDr. Marek Antoš z laboratoře SYNLAB. Řadě pacientů hrozí i amputace dolních končetin. Roste i riziko infarktu a mozkové mrtvice. U 46 % diabetiků zemřelých v roce 2018 byla důvodem úmrtí právě srdečně-cévní onemocnění.