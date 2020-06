S hrdinou z Vrútek se loučily stovky lidí. Zesnulý učitel měl těžký život

Stovky lidí se ve Vrútkách rozloučily s oblíbeným učitelem, který zemřel při útoku 22letého Ivana na základní škole. Jaroslav Budz se mu postavil do cesty, za svou odvahu zaplatil životem.

Na páteční pohřeb dorazila rodina, přátelé, současní i bývalí školáci nebo kolegové. Všichni přišli uctít památku zesnulého zástupce ředitele, kterého před osmi dny připravil o život bývalý žák základní školy ve Vrútkách. Jaroslav Budz se útočníkovi s nožem hrdinsky postavil, aby ochránil ostatní.

Řeč pronesl jeho kamarád z dětství, který musel těžký úkol zvládnout na své kulaté narozeniny. "Byl to velký člověk, z pohledu charisma, z pohledu vzdělání, z pohledu všeobecné moudrosti. A on to všechno uměl odevzdat druhým," citoval ze smuteční řeči Jána Cígera portál tvnoviny.sk.

Jaroslav měl těžký život. Kvůli zákeřné chorobě přišel nejdřív o manželku a následně i o syna. Dokázal se ale vzchopit, podruhé se oženil a před třemi lety se mu narodila dcerka. Kromě ní zanechal na tomto světě také druhou dceru Márii, která mu před šesti lety dala vnouče.

Zastupitelé Vrútek už navrhli, že odvážnému učiteli udělí in memoriam čestné občanství. Za hrdinu ho označil také slovenský premiér Igor Matovič. Prezidentce Zuzaně Čaputové prý předloží jeho jméno k udělení státního vyznamenání in memoriam.

62letý Jaroslav Budz učil matematiku a chemii, u dětí byl poměrně oblíbený. Zemřel 11. června při pokusu zastavit ozbrojeného útočníka, který násilně vnikl do budovy školy s nožem. Ten stihl pobodat další čtyři lidi, z toho dva školáky, než ho policisté dopadli a zastřelili.

Podívejte se na záběry ze zneškodnění útočníka: