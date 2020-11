S nožem se měl vrhnout na ženu a tchána. Muži hrozí i výjimečný trest!

Útočníkem má být 42letý cizinec, který podle policie po dlouhodobých neshodách vzal nůž a zaútočil na svoji manželku a jejího otce, svého tchána. Oběma tak měl způsobit vážná mnohočetná bodnořezná poranění.

Oba napadení naštěstí přežili. A to díky tomu, že policisté i záchranáři byli na místě během několika minut. Podle informací televize Nova se vše odehrálo v panelovém domě v Opočně, v bytě 3+1, ve kterém kromě údajného útočníka a jeho manželky žili ještě jejich dvě děti a také manželčini rodiče.

Policisté cizince zatkli přímo na místě činu a následně ho kriminalisté obvinili z dvojnásobného pokusu o vraždu. Už v pátek podal státní zástupce návrh na vzetí muže do vazby a ještě ten stejný den se konalo zasedání soudu v Rychnově nad Kněžnou. Obviněný skončil ve vazbě, v případě odsouzení mu hrozí trest v rozmezí od 15 do 20 let, případně i trest výjimečný.