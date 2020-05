S -ová nebo bez? Čtenáře TN.cz otázka ženských příjmení rozdělila!

Poslanci před pár dny na jednání jednoho z výborů podpořili návrh, aby si ženy mohly do budoucna svobodně vybrat, jestli chtějí mít na konci příjmení tradiční příponu -ová či ne. Názor čtenářů TN.cz na takovou změnu je ale nejednoznačný.

V anketě přímo v článku na TN.cz na otázku: "Souhlasíte s možností volby příjmení s -ová nebo bez?" odpovídalo od čtvrtka do sobotního odpoledne více než 1200 lidí. A výsledky jsou hodně těsné.

Bezmála 600 hlasujících si myslí, že podoba příjmení je každého věc, naopak přibližně 650 čtenářů se domnívá, že přípona -ová k českým příjmením zkrátka patří a možnost volby by tak být neměla. A pouze čtyři lidé nevěděli, jak na otázku odpovědět.

Redakce TN.cz hlasování na toto kontroverzní téma umístila také na facebook. A výsledky na sociální síti byly překvapivě o dost jednoznačnější.

Do sobotního odpoledne pro možnost, aby si ženy mohly svobodně vybrat podobu svého příjmení, hlasovalo 1050 uživatelů, proti bylo přibližně 350.

"Já jsem byla za svobodna Vránová a nevadilo mi to. Ale po svatbě jsem byla Poiselová a to mě štvalo a k mému jménu se to nehodí. Tak jsem si nechala zrušit koncovku -ová a jsem spokojená," pochlubila se Olga.

Martina poznamenala, že protože se vdávala a žije v Německu, tak -ová na konci příjmení nemá. "Ale kdybych bydlela a vdávala se v ČR, určitě bych měla s -ová," zamýšlí se.

Petra napsala, že podle ní si může mít každý příjmení, jaké chce. Ale na její -ová jí prý nikdo sahat nemá. "Nesouhlasím, protože právě v té příponě je kus češství a k českým jménům to patří," hájí přechylování ženských příjmení Jana.

České právo ženská příjmení bez tradiční koncovky samozřejmě "umí", ale aktuálně pouze za splnění jistých podmínek. Zmiňovaný pozměňovací návrh počítá s se svobodnou volbou podoby příjmení bez ohledu na cokoli dalšího.