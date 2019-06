S pečivem, nebo bez? Udržte se v létě ve formě bez velkého odříkání!

Většinu večerů momentálně trávíte se svými přáteli na zahradě u grilu a bojíte se, že vám všechny ty grilované dobroty přidají na váze? Nemějte strach, stačí se řídit pár pravidly a hladovění do plavek se pro letošek můžete vyhnout.

Na prvním místě se stále v oblíbenosti drží různá grilovaná masa jako například krkovice nebo kuřecí prsa. Češi ale konečně opouštějí zajeté koleje a kromě těchto českých klasik už se nebojí ozkoušet ani například sýry, ovoce a zeleninu.

Jelikož se grilování stává přes letní měsíce nejčastějším způsobem přípravy jídla, výrazně tak zasahuje do našeho životního stylu. Dopřávat si každodenně špekáčky by se na našem těle nejspíš rychle podepsalo, je proto třeba promýšlet nejen to, co budeme grilovat, ale i to, co budeme ke grilovanému jídlu podávat jako přílohy.

Ať už se rozhodnete pro pořádný steak nebo pro grilovaný hermelín, zda zvolíte k přikusování pečivo byste měli rozhodovat také podle toho, jestli se jedná o odpolední nebo večerní grilování. Pokud grilujete večer, platí, že byste měli jíst nejpozději tři až čtyři hodiny před usnutím.

Příloha by měla být o polovinu menší, než v případě oběda a to platí stejně tak u pečiva i zeleniny. Jaké pečivo ke grilování zvolit, záleží především na jídle. Pokud si chceme dát chlebík ke grilovanému masu, nejvhodnější je zvolit celozrnný, případně celozrnné bagetky.

Pokud máte ke grilovanému masu i větší zeleninový salát, nakupte vícezrnné nebo grahamové pečivo, které obsahuje méně vlákniny než pečivo celozrnné. Vláknina ze zeleniny spolu s vysokým obsahem vlákniny v celozrnném pečivu vám může silně zatížit trávící trakt a mohlo by se tak dostavit nadýmání a pálení žáhy.

S pečivem, nebo bez?

Ke grilovanému jídlu pečivo rohodně patří. Nenechte se tedy zviklat radami "odborníků", kteří by nejradši veškeré pečivo odstranili z povrchu zemského. Důležité je vybírat to správné a pokud možno se vyhýbat světlému pšeničnému, po kterém vám zbude leda tak nafouklé břicho.