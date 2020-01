S rodičákem neotálejte! Vyřiďte si vše už v lednu, radí úřad části rodičů

Od nového roku mají lidé na rodičovské dovolené nárok na vyšší příspěvek. Na úřadu práce mají možnost si upravit výši měsíční částky. A někteří z nich by tento krok měli učinit co nejdříve. Týká se to zejména rodičů, jejichž děti letos dosáhnou věku čtyř let.