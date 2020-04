S rozvolňováním opatrně, může přinést druhou vlnu epidemie

V Nošovické automobilce Hyundai, která po odstávce 14. dubna znovu obnovila výrobu, se objevil první případ nemoci způsobené koronavirem. Kolegové nakaženého byli až do dneška doma a čekali na výsledky testů. I v dalších firmách ale mají zaměstnanci obavy, že by takových případů mohlo přibývat.

Takhle to vypadalo před čtrnácti dny. Tisíce zaměstnanců se vracely po třech týdnech do práce. Pracovalo se zatím na dvě směny, ale jeden ze zaměstnanců se nemocí Covid-19 nakazil.

„Byl pozitivně testován. Jde ale teprve o náš první případ, po třítýdenní odstávce byl v práci pouze na jedné směně, a vzhledem k okolnostem a preventivním opatřením lze předpokládat, že se nakazil v domácím prostředí,“ uvedl tehdy mluvčí Pavel Barvík.

Kolegové pozitivně testovaného zůstali až do úterý 28. dubna doma a čekali na výsledky. Ty se v dopoledních hodinách ukázaly u všech jako negativní.

S postupným rozvolňováním protiepidemických opatření by mohlo takových případů přibývat. Podle některých epidemologů nás čeká další vlna nákazy. „Určitě ta možnost tady je. My se snažíme to rozvolňování koordinovat tak, abychom proti němu měli poměrně přísná opatření jak v obchodech, tak v provozovnách,“ uvedl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

„K druhé vlně dojde pravděpodobně na podzim, a to z toho důvodu, že za prvé protilátková odpověď v populaci není velká. Druhým důvodem může být, že ta opatření budou rozvolněna tak, že se prostě šíření toho viru v populaci rozjede. A třetím faktorem, velmi nepravděpodobným, je, že virus zmutuje,“ uvedl infektolog a epidemiolog Petr Smejkal.

Podle epidemiologů by ale lidé neměli panikařit. Něco už se o nemoci ví a nějaké zkušenosti s ní už máme.