Kolář: S tajnými informacemi se obchoduje, politik by to sám dělat neměl

Kauzu kolem výbuchu muničního skladu ve Vrběticích a zejména plánovanou cestu vicepremiéra do Moskvy zhodnotil bývalý velvyslanec v Rusku Petr Kolář. Podle něj se ve světě diplomacie a tajných služeb s tajnými informacemi skutečně obchoduje, přední politik by se ale do takových her podle něj aktivně zapojovat neměl. Podle Koláře jsou obě verze o cestě do Moskvy ostudou.

Velkou pozornost vzbudila údajná informace o tom, že měl vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) v rámci své plánované cesty do Moskvy chtít utajit informace o kauze Vrbětice výměnou za vakcínu Sputnik V a možnost konání summitu Biden – Putin v České republice. Hamáček nařčení odmítá s tím, že cesta do Moskvy byla jen zástěrkou.

Celou situaci ve Snídani s Novou zhodnotil bývalý velvyslanec v Rusku Petr Kolář. "V tom světě diplomacie a tajných služeb se s utajenými informacemi často obchoduje, to je pravda, ale tady se jedná o místopředsedu vlády a to znamená politika, který by se do takovýchto zpravodajských her sám zapojovat neměl," zveřejnil Kolář s tím, že by to mohl realizovat, pokud by s takovým plánem přišly tajné služby.

"Je to celé tak absurdní, že já si to opravdu neumím představit. Hlavně tady jde o zájem státu, jde tady o bezpečnost státu a jak sám pan Hamáček říká, s bezpečnostní státu a s národními zájmy se neobchoduje," popsal Kolář.

Velvyslanec se zdráhá uvěřit tomu, že by místopředseda vlády obchodoval výhodu za národní bezpečnost. Podle něj se dost možná potvrdí, že Hamáček cestu do Moskvy plánoval, když mu ji ale tajné služby rozmluvily, tak přistoupil na zrušení cesty a začal dle Koláře vytvářet konstrukci o kamufláži. Podle něj tomu napovídá například to, že o údajné kamufláži nevěděl například premiér.

Kolář označil plánování cesty do Moskvy, kdy již vicepremiér měl informace o kauze Vrbětice, za skandální.

"Pokud by se skutečně ukázalo, že to bylo míněno jako kamufláž, tak to je snad ještě horší, že by vymýšleli takovou naprostou blbost s prominutím, něco tak neprofesionálního, do čehož natáhli i naše sousedy, Slovensko prostřednictvím exposlance Daňka. Já nevím, co by bylo horší, jestli když se prokáže, že skutečně tu cestu plánoval a pak se snažil to vydávat za kamufláž, nebo že od začátku to kamufláž byla jenom proto, aby mohl do Prahy na konzultaci dostat pana velvyslance z Moskvy. To je úplně bizarní a skutečně obojí je strašná představa. Nevím, co je lepší, ale obojí je skutečně ostuda," zhodnotil Kolář.