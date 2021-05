Potvrzení o protilátkách nahradí test, věří lidé. Ministerstvo řeklo, jak to je

Od pondělí došlo v Česku k dalšímu rozvolnění protiepidemických opatření. Češi mohou nově navštěvovat kulturní akce nebo třeba vyrazit na zahrádky svých oblíbených hospod a restaurací.



Vstup je však podmíněn negativním testem na koronavirus, potvrzením o očkování nebo lékařským potvrzením o prodělání onemocnění covid-19 v posledních 90 dnech. Kontrolovat návštěvníky nebude personál, ale hygienici a policisté. Vláda sází na zodpovědnost hostů.

Někteří lidé se ale domnívají, že jim stačí test potvrzující, že mají v těle protilátky. Ten si nechali udělat třeba v případě, kdy měli podezření na prodělaný covid, neměli ale potvrzení od lékaře. Podle ministerstva ale takový doklad nestačí.

Z nařízení ministerstva zdravotnictví je totiž nutné se prokázat pouze už zmíněným negativním testem, potvrzením o očkování nebo prodělání covidu-19 v posledních třech měsících. "Ano, prokázat se je možné pouze negativním testem či potvrzením od lékaře," potvrdila pro TN.cz mluvčí ministerstva zdravotnictví Jana Schillerová.



Je to tedy stejné, jako v případě, když se chystáte vycestovat do zahraničí. Test na přítomnost protilátek neslouží jako doklad k vycestování do zemí, které vyžadují negativní test na přítomnost covidu-19.

Laboratorní vyšetření totiž stanoví přítomnost protilátek v krvi. Slouží tedy především pro lidi, kterým končí karanténa nebo si chtějí ověřit, zda nemoc už neprodělali. Lékaři z protilátek nemohou určit, jak moc je člověk proti infekci chráněn.



Kontroly v zařízeních mají probíhat a za porušení podmínek budou hrozit pokuty. "Odpovídají současnému režimu. Nepředpokládá se, že by byly v řádu desítek tisíc, spíše v řádu tisícovek. Pokuta pochopitelně přijít může. Doporučuji, aby všichni, kteří přijdou na zahrádku, si zkontrolovali, že doklad mají," upozornil šéf ministerstva průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

