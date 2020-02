S testy na koronavirus zdravotníci šetří. Kdy na ně máte nárok?

Případ z Bulovky vyvolává otázky, zda jsou lékaři na podobné situace připraveni. Televize Nova se proto rozhodla otestovat postupy lékařů a hygieniků v situaci, kdy se jim ozve někdo, kdo se vrátil z rizikové oblasti a mohl by být koronavirem nakažen. Jak to dopadlo?

Fiktivní jméno, návrat z italského Milána před pěti dny, tři modelové situace příznaků. Otestujeme praktické lékaře, pohotovosti a hygieniky, jak s takovým zdravotním stavem naloží.

"Dobrý den, já jsem seděl s lidmi, kteří v letadle vypadali nemocně, tak bych si chtěl udělat preventivně test na koronavirus," zahajuje telefonát reportér.

Na Hygienické stanici Brno se dozvíme, že preventivně se žádné testy nedělají. "Testy jsou namístě, jestliže jste byl v nějaké té oblasti, kde to onemocnění bylo, a měl byste chřipkové příznaky," zazněly jasné instrukce.

Ani další stanice naší žádosti o testy nechtějí vyhovět. "Nikdo vám to neodebere na základě vaší žádosti… Ani my bychom to nebyli schopni obejít. Upozorňuji, že ty testy stojí 20 tisíc," dozvídá se náš reportér od Hygienické stanice Ostrava.

Na cenu se odvolává i Hygienická stanice Plzeň. "Ten test stojí 8 tisíc korun. Dělá se vždy na základě indikace lékaře. Nemůže si každý říct, že byl v Itálii a nechat se otestovat," zaznělo zdejší stanovisko.

Testujeme tedy druhý modelový příklad - návrat ze stejné oblasti a několik dní zvýšená teplota. Co na to odborníci teď?

Infekční oddělení FN Plzeň zajímalo, kde přesně se náš reportér pohyboval a s kým mohl přijít do kontaktu. Velké město s vysokou koncentrací lidí určité riziko představuje, přesto ani zde reportér nakonec neuspěl. "Ale na tu chřipku bych očekával vysokou horečku," byl nakonec argument, proč testy nedělat.

Hygienická stanice Beroun argumentovala podobně. "Heleďte se, nechte to být. To bude viróza. Zůstaňte doma a nechoďte mezi lidi," znělo její doporučení.

Hygiena nařizuje čtrnáctidenní domácí karanténu. Do té prý musejí všichni, kteří se vrátí z rizikové oblasti a ohlásí se. V preventivní karanténě jsou teď desítky Čechů. Ani v takovém případě vám ale testy nikdo neudělá. "Testy běžně preventivně se nedělají. Můžete si je jedině zaplatit sám, a to je hodně drahý," potvrdila i Hygienická stanice Středočeského kraje.

Jenže ani to zřejmě není možné. "V současné chvíli se komerčně ty testy koupit nedají," uvedla na pravou míru Eva Gottvaldová, hlavní hygienička.

Zkoušíme ještě třetí modelovou situaci. Kašel, rýma, vysoká horečka. Teď už lékaři reagují pohotově.

"Takže vy zamíříte rovnou, je to Praha 8 Bulovka," zní ortel Lékařské pohotovosti Praha. "Jestli jste přijel z oblasti Milána, určitě bych nelenil a přijel. Mohlo by to být ono," reaguje i Marie Vaňáčová, praktická lékařka z Tábora.

Jenže i na Bulovce nechali ve středu pacienta s podezřením na koronavirus čekat v čekárně ddlouhé hodiny, přímo mezi dalšími pacienty. Nákaza se naštěstí nepotvrdila.

"Jak je to dlouho, co jste se vrátil?" – "V neděli." – "Jak dlouho jste tam byl?" – "Týden." – "To by mohlo být, protože inkubace je 7 až 8 dní," souhlasí i praktický lékař z Příbrami.

Podle hlavní hygieničky se postupy lékařů ještě s ohledem na vývoj nákazy může několikrát měnit. Jsou průběžně informování lékařskou komorou.