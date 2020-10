Tímto tempem dojdou lůžka pro nemocné 7. listopadu, řekl Babiš

Nikdo na planetě neví, co se teď stane, řekl ve čtvrtek odpoledne Andrej Babiš (za ANO) v Poslanecké sněmovně. Pokud nezaberou současná přísná opatření a počet nakažených nezačne klesat, kapacita lůžek se podle předsedy vlády zaplní mezi 7. a 11. listopadem.

Premiér Andrej Babiš prohlásil, že nelze dopředu říct, co se v příštích dnech a týdnech stane. "To ale teď neví nikdo na planetě. Nikdo ten vir nezná," uvedl před poslanci.

Vláda má podle Babiše k dispozici data, podle kterých denní průměr nakažených v Česku překoná hranici 10 tisíc. "A pokud ta opatření, která jsme začali dělat od srpna, nezastaví ten nárůst, tak do třech až čtyř dní budeme mít průměr 12 tisíc. To znamená nějaký dopad na naši lůžkovou kapacitu," pokračoval ministerský předseda.

Zároveň řekl, že lůžka nemohou být dostupná pouze pro lidi nakažené koronavirem, ale pro všechny.

"Lůžka nejsou jenom pro lidi s Covidem, ale pro všechny lidi. Proto apelujeme na to, aby vlastně naše veřejnost a všichni se k tomu postavili stejně jako za první vlny. Ta mobilita a data, která o tom máme, nenasvědčují tomu, že by to bylo jako za první vlny. Na základě těchto dat, pokud ta křivka bude růst, tak se nám může stát, že 7. až 11. listopadu budeme mít naplněnou kapacitu," upozornil Babiš.

Česko od čtvrtka funguje v režimu lockdownu s výjimkami. Nová nařízení značně omezují volný pohyb, zavřeno musejí mít obchody a služby kromě těch se základními potřebami. Ještě tvrdší nařízení v posledních týdnech platila v Izraeli.

"Pokud teď vidím zprávy z Izraele, kde ten takzvaný lockdown zvládli, většina občanů si myslí, že to bude pokračovat. Že ten vir nezmizí," konstatoval Babiš s tím, že vláda dělá všechno pro to, aby se situace zvládla. Kapacitu lůžek prý navýšila z 4800 na 15 500.

Ve čtvrtek se k aktuálním opatřením vyjádřil i ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO):