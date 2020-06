S vládní čtvrtí to vypadá bledě. Praha má teď jiné priority, připouští Babiš

Nápad předsedy vlády Andreje Babiše (ANO), že by všechna ministerstva byla na jednom místě, zvedl před rokem ze židle vedení hlavního města a vyvolal střet premiéra s pražským primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti).



"Není možné z toho dělat nějaký bazar, že za ten pozemok chci tohle a tohle," prohlásil před rokem Babiš. "Praha potřebuje 60 miliard na to, abychom mohli paralelně stavět městský okruh a metro D. Dále požadujeme, aby tedy stát v lokalitě Letňan zajistil výstavbu a vybavení nové nemocnice," vzkázal Babišovi tehdy Hřib.

Obě strany se sice snažily hledat kompromisy, nedá se ale říct, že by se k něčemu schylovalo. "My jsme poslali panu premiérovi návrh memoranda, on ho odmítl. Já pevně věřím, že se nám podaří najít společnou řeč. Usilujeme o rovnoměrný rozvoj Letňan. Stejně tak chceme dát prostor rozvoji Nemocnice Na Bulovce, stejně tak Karlínské kasárně, což je chátrající historická budova," říká Hřib.

"Nemocnice Na Bulovce, někdo na ni zapomněl. A tady je konečně projekt úplně nového pavilonu. Projekt, který by znamenal, že by Bulovka nemusela na Letňany," prohlásil Babiš. Nový pavilon má vyjít asi na čtyři a půl miliardy korun, potřeba je k tomu ale vykoupení pozemků.

Co se týče vládní čtvrti v Letňanech, Babiš už dřív cenu vyčíslil na 400 milionů korun. Jeho ambiciozní sen kritizovala nejen opozice, ale třeba i ministr kultury Lubomír Zaorálek z vládní ČSSD. Podle něj by tím stát neušetřil, jak Babiš argumentoval. Premiéra teď napadlo i přesunutí ministerstva dopravy na Smíchov.

"Vznikla myšlenka, že by tam mohlo sedět i ministerstvo dopravy a České dráhy, které by uvolnily budovu, kde sedí teď. To je historická budova a možná Národní muzeum by si ji mohlo převzít," vysvětluje Babiš. Po přeměně Smíchovského nádraží by na místě mělo vzniknout moderní dopravní centrum Česka. Sídlit by v něm měla Správa železnic a Ředitelství silnic a dálnic. A možná právě i ministerstvo dopravy.