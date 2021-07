Sadaři přichází o úrodu za desítky milionů korun. Můžou za to lidé

Sadaře a ovocnáře trápí nájezdy nezvaných česáčů. Středem zájmu zlodějů jsou teď hlavně jablka a meruňky. Klidně vlezou i na hlídaný pozemek. Ztráty sadařů jdou během sezony do desítek milionů korun.

Práce v sadu je náročná a pracná. O to více zemědělce škoda po nezvaných hostech mrzí. Co sadařům nevezmou sucha a nebo prudké deště, tak o to se prý postarají zloději.



"Během sezony sklizně i několikrát opravujeme ploty. Stalo se, že nám i vyvrátili vrata," popsal sadař Tomáš Kníže. "Jedna bedýnka váží 10 kilogramů, což je asi tak za 500 korun. Když ukradnou pár bedýnek, tak to udělá nějakou škodu a ještě přitom zničí spoustu plotů," dodal sadař.



Pěstitelé se setkávají i s novým trendem, lidé prý často útočí na výsadbu mladých stromků a ty rovnou vytrhnou ze země.

Uhlídat ovoce na velkém sadu je prý takřka nemožné. "Zabezpečení je velmi problematické. Jsme v přírodě, většina sadů je oplocená, zabezpečit to jiným způsobem snad ani nelze. I když někdo využívá bezpečnostních agentur," uvedl předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík.

Každý rok zloději ukradnou ovoce za desítky milionů korun. "Vyjádřit objem zcizené produkce je velmi složité, ale jedná se o desítky milionů ročně," řekl ekonom Petr Studnička.



Roztřihnout, nebo přelézt oplocení a vniknout do soukromého sadu ale může skončit pro pachatele i vězením. "V tomto případě se pachatel dopouští trestného činu krádeže vloupáním a já tam vidím trestní sazbu až dvou let odnětí svobody," popsal advokát Michal Dittrich.



V Čechách se krade po bedýnkách, ale ve světě i po tunách. Nechvalný evropský rekord v krádeži ovoce drží ve Španělsku, kde pět lidí zatkli poté, co ukradli 4,4 tuny pomerančů. Ovoce nacpali do dvou aut.