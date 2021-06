Šafránková brala za Abrháma telefony. Jednou ho našla u popelnic

Libuška Šafránková a Josef Abrhám byli nejenom manželé a milenci, ale především doživotní parťáci. Málokdy se ukázala odděleně, jeden bez druhého nedali ani ránu. To potvrzuje i herec Jan Prušinovský ve své vzpomínce na zesnulou Popelku. Vždy, když telefonoval Abrhámovi, zvedla to Šafránková, protože si herec nenechával mobil u sebe.

Krásná, talentovaná a ještě k tomu hodná a laskavá. Není snad nikdo, kdo by na Libušku Šafránkovou vzpomínal jinak. V paměti si ji takto zachoval i režisér Jan Prušinovský.

O roztomilé zážitky se mohl podělit přesto, že se s ní nikdy nesetkal osobně. "Ale často jsme si telefonovali. Tedy... Vždycky, když jsem volal Josefu Abrhámovi, tak to vzala ona a jala se Josefa hledat. Byla z toho hotová etuda. Hlasem jiskřivým jako ta holka z Popelky komentovala každý svůj krok," napsal Prušinovský na facebooku.

"Honzo, v pracovně není, takže se koupe! Ne, v koupelně není. Ale byl tu, protože je mokrý mejdlo. Viděl jste ten film včera na ČT2, ten byl blbej, co? Jdu na zahradu. Pepo! Na zahradě taky nic. Tak a teď jsem si natrhla kalhoty, to nevadí, stejně jsem je chtěla vyhodit. Pepo!!! Kde je? Už vím! On šel vynést odpadky, to zase sedí u popelnic. Pepíku! Doufám, že se aspoň oblíkl. Je tam, už ho vidím! Pepo, proč tu sedíš jenom v tričku!!" parafrázoval Šafránkovou.

Šafránková se s Abrhámem seznámila v 70. letech v Činoherním klubu. Těžko říct, jestli už tehdy věděli, že mezi nimi vzniká láska na celý život. Každopádně to tak bylo. Od svatby v roce 1976 se už od sebe nehnuli na krok. Stali se z nich parťáci jak v soukromí, tak před filmovými kamerami.

Prušinovský si hovory s legendární Popelkou zamiloval. "Přiznám se, že občas jsem Josefu Abrhámovi volal jen proto, abych mohl půl hodiny tiše poslouchat Libušku Šafránkovou, jak ho bůhvíkde hledá," uzavřel režisér.

