Sagrada Família dostane stavební povolení! Čekala na něj 137 let

Jedna z neoblíbenějších budov Španělska, a to chrám Sagrada Família, konečně získala stavební povolení. V roce 2016 totiž úřady zjistily, že je celou dobu stavěna nezákonně. Povolení tak chrám získal po 137 letech.

Sagrada Família patří mezi oblíbené turistické památky a ročně ji navštíví čtyři miliony lidí z celého světa. Chrám začal v roce 1882 stavět architekt Antoni Gaudí a dosud nebyl dokončen. Španělsko však plánuje chrám dostavět do roku 2026 ke 100. výročí od smrti Gaudího.

O tom, zda se to povede, se však vedou neustále diskuze. Někteří nechtějí, aby bylo dílo dokončeno. Podle nich by to neodpovídalo představám architekta. Stavbu chrámu však zkomplikoval i fakt, že nikdy nebylo vydáno stavební povolení.

To se dozvěděly úřady v roce 2016. Sagrada Família tak byla celé roky stavěna nezákonně. V loňském roce proto museli provozovatelé chrámu zaplatit pokutu 36 milionů eur (tedy 927 milionů korun) za posledních deset let. Peníze pak poputovaly na zlepšení čtvrtí a veřejné dopravy.

V pátek se konečně městská rada rozhodla, že Sagrada Família dostane stavební povolení, na které musela čekat 137 let. Licence na dokončení však bude stát 4,1 milionů eur (přes 105 milionů korun), informoval deník Sky News.