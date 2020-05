Salony znovu otevřou také tatéři. Opatření pro ně příliš věcí nemění

V poslední vlně rozvolňování začnou opět provozovat své živnosti ti, kteří se věnují tetování, piercingu, permanentnímu make-upu a dalším činnostem při kterých je porušována integrita kůže. Neobejde se to ale beze změn.

V tetovacích studiích bude změn zřejmě nejméně ze všech zařízení. Hygiena tady byla totiž na prvním místě i před koronavirem. "Hygienu dodržujeme pořád na vysoké úrovni. Jediné co, tak, že přede dveřmi se objeví dezinfekce a budou i v místnostech, tak, aby si lidé mohli dezinfikovat ruce," tvrdí tatéři.





Už v čekárně budou muset zákazníci dodržovat dvoumetrové rozestupy a být bez doprovodu, výjimkou je přítomnost zákonného zástupce u mladistvých. Zájemci by si proto o tetovacím studiu měli předem zjistit co nejvíce informací.

"Člověk, kterému dřív nedělalo problém se potetovat někde v kuchyni nebo pokoji, tak ten člověk už dneska radši přijde do solidního studia. Nechtějí riskovat, že někde něco chytí," shodují se majitelé tetovacích salónů.

Zavřená studia ovlivnila pochopitelně i zákazníky, nejvíce ty, jejichž tetování nebylo ještě dokončené. "Byla jsem objednaná na tetování, bohužel prostě jsme to museli zrušit. Štve mě to, že to nemám hotový," svěřila se TV NOVA jedna z klientek.

A podle majitelů salónů je zájemců o dodělání malůvek opravdu hodně. "Ty první týdny máme fest nabité a i přesto, že jsme posílili ty šichty na maximum, tak se to bude teď docela těžko zvládat," přiznává jeden z tatérů.

Má to i jedno úskalí – slunečné a teplé počasí není na tetování ani piercingy nejlepším obdobím. Čerstvou ozdobu na kůži je pak vhodné si chránit před sluncem a potem.