Samonaváděcí záchranný oblouk utáhne čtyři lidi! Jede až dvacítkou

Není to záchranný kruh, člun, ani bóje, je to prostě něco mezi tím – takzvaný záchranný oblouk. "Je vyvinut pro profesionální užití. To znamená pro záchranné jednotky vodní záchranné služby, ale i pro jednotky policie, městské policie, popřípadě armády," řekl dovozce Richard Preissler.



Mohou ho použít i lodě namísto klasického záchranného kruhu. Má v sobě dva silné elektromotory, díky kterým dokáže jet po hladině rychlostí až dvacet kilometrů v hodině.



K jeho řízení jsou potřeba jen dvě páčky. Jedna ovládá rychlost, druhá směr. Jeden člověk tak zvládne hodit plovák do vody i dopravit ho k tonoucímu. Díky GPS se přístroj sám zvládne vrátit po stisku jediného tlačítka. Signál má dosah až jeden kilometr. Oblouk uveze až 4 lidi. Dva se mohou chytit madel, další dva středové hrazdy