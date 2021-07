Samosběry jsou v plném proudu. Kde ovoce i zeleninu seženete? PŘEHLED

Praha

SCHWENK jahody

Přestože samosběr jahod skončil na plantáži v Uhříněvsi 10. července, v Hájku si lahodné plody můžete stále nasbírat. Za kilogram jahod zaplatíte 60 korun. Otevřeno mají každý den včetně víkendů od 8:00 do 20:00. Začátek samosběru je nejpozději do 18:00. Kbelík na jahody tam dostanete zdarma nebo je možné si pořídit košík za 10 korun.



www.schwenk-jahody.cz



Středočeský kraj

Farma Vraňany

Pokud si chcete natrhat čerstvé nakládačky, tak cesta do Vraňan bude to pravé. Termín samosběru však bude farma ještě upřesňovat. Samosběry probíhají od 7:00 do 18:00 a za kilo okurek zaplatíte 20 korun.



www.farmavranany.cz



Berry servis, s.r.o.

Maliny a ostružiny si můžete nasbírat na farmě v Břežanech. Samosběry by měly začít na konci července. Navíc se zájemci nemusí dopředu objednávat. Přesný termín i cenu, za kterou ovoce pořídíte, však firma ještě upřesnění.



www.berryservis.cz



Farma Dryák

Samosběr višní se na farmě ve Slaném uskuteční 24. července. Za kilo ovoce dají zájemci okolo 20 korun. Přesný čas, kdy mohou lidé přijet sbírat, ještě farma upřesní na svém facebooku.



www.farmadryak.cz

