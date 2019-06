Samosběry táhnou i u bylin, na Břeclavsku nabízejí levanduli

Samosběr je u nás stále oblíbenější a to nejen u ovoce. Vedle jahod nebo třešní si můžeme sami nasbírat třeba i voňavé květy levandule. A nemusíme kvůli tomu jezdit ani do Francie. Na několika místech v republice levandulová pole kvetou. Do Staroviček na Břeclavsku se vypravil i štáb TV Nova.