Šance na moře: Chorvatsko chce otevřít hranice, na pláže zavede limity

Mnoho Čechů se zatím nevzdává vidiny dovolené strávené u moře. Nejen proto, že už třeba mají zájezd zaplacený, ale i proto, že by si po dlouhých týdnech omezení rádi dopřáli zasloužený klid. Zdá se, že vlády jednotlivých zemí smýšlejí podobně. S rozvolňováním mimořádných opatření jsou sice opatrné, ale nechat cestovní ruch v hlavní sezóně skomírat, oblíbené turistické destinace neplánují.

K dovolenkovým rájům českých turistů dlouhodobě patří Chorvatsko, na jeho pláže každé léto míří až milion Čechů. Tolik jich letos zřejmě nebude, počet by ale neměl zůstat ani na nule. S povděkem milovníci koupání v moři poslouchají úvahy o česko-chorvatském pozemním i leteckém koridoru, který by v sezóně mohl umožnit transfer z České republiky až k moři.

Bližší informace o čase dovolených tento týden prozradil i chorvatský premiér. Předseda vlády Andrej Plenković připustil, že země by již v létě ráda otevřela své hranice, alespoň pro některé občany Evropské unie. Místní hoteliéři již plánují, jak dodržet přísná epidemiologická opatření. Dovolenou by mohlo zpříjemnit omezení počtu lidí na plážích, nemusíte se tak obávat nepříjemných tlačenic. Na druhou stranu mohou k ideální dovolené chybět jídlem se prohýbající švédské stoly či stánky se zmrzlinou přímo u pláží.

„Pracujeme na tom, abychom toto léto cestovní ruch umožnili, i když v jiných a omezených podmínkách,“ uvedl Andrej Plenković. Země má zatím jako mnohé jiné pro cizince hranice zatím zavřené. Vláda ale tuší, že spolehnout se jen na tuzemské turisty z ekonomických důvodů nemůže.

Kterým státům své hranice Chorvatsko otevře, bude ovšem záviset na stavu epidemie v té které zemi. Bude-li na tom země hůř než samotné Chorvatsko, zřejmě její občany na prázdniny nepozvou. „Nevíme, jaká bude v létě situace v Evropě. Občané zemí, které jsou v horší situaci, než jsme my, v žádném případě nebudou mít dovoleno k nám vstoupit,“ uvedl pro web index.hr ředitel chorvatského institutu pro veřejné zdraví Krunoslav Capak. Chorvatsko má v tuto chvíli 2 047 nakažených a 63 mrtvých, tedy asi čtvrtinové hodnoty toho, co my. Málokteré evropské země jsou na tom lépe či srovnatelně.

Podmínkou pro vpuštění do země by mohlo být také čerstvé potvrzení o negativním testu na koronavirus. To si občané budou muset zřejmě hradit sami. Navíc je možné, že stejné potvrzení budou čeští turisté potřebovat i při návratu domů, jinak by jim mohla hrozit čtrnáctidenní karanténa. Aktuální potvrzení by si případně museli v Chorvatsku shánět a hradit sami. Test přitom stojí kolem tří tisíc korun, testování celé rodiny by mohlo dovolenou nepříjemně prodražit.

Češi by si na dovolené mohli ovšem odpočinou od roušek. Zatímco v Česku je zřejmě budeme muset nosit i během letních měsíců, minimálně někde, v Chorvatsku platí povinnost chránit si ústa pouze pro nakažené.

Je ale možné, že vláda jejich nošení nařídí právě v cestovním ruchu. Hoteliéři se možná neobejdou nejen bez roušek, ale i rukavic a častější dezinfekce hotelových prostor. Podmínky, za jakých by letos mohla turistická sezóna v Chorvatsku proběhnout, se ale teprve dávají dohromady. A přísně se k ní vyjadřují i místní epidemiologové.

V hotelích by to v létě mohlo vypadat úplně jinak. Příjem hostů by místo na recepci mohl probíhat přímo na pokoji, místo jídla servírovaného v restauraci nebo oblíbených švédských stolů by lidé mohli dostávat jídlo přímo na pokoj. Hotelový bazén nebo vyhrazený prostor na pláži bude zřejmě jen pro omezený počet hostů.

Více než samotné hotely by tak toto léto mohlo nejen v Chorvatsku lákat ubytování v soukromí. Riziko případné nákazy je tam výrazně menší, než v hotelích, kde bývají ubytovány i stovky lidí. Zájem by mohl být i o trend posledních let, dovolenou na soukromé jachtě.

Kromě Chorvatska by se českým turistům mohly v letní sezóně podle informací ministerstva zahraničí otevřít také hranice Slovenska a Rakouska. Dohady, zda se letos podíváme do Itálie, Španělska nebo Spojených států, tedy zemí nejvíc postižených, jsou zatím předčasné.

Ceny testů se značně liší. Podívejte se na reportáž: