Sanitka vezla pacienta do nemocnice, neznámý řidič ji naboural a ujel

Neznámého řidiče, který v pátek naboural sanitku převážející pacienta a z místa nehody ujel, hledají středočeští policisté. Do pátrání po šoférovi, který do sanitky jedoucí se zapnutými majáky, mezi Příbramí a Sedlčany naboural, se teď rozhodli zapojit i veřejnost.

Nehoda se stala v pátek 19. července pět minut před půl třetí odpoledne na silnici I/18, která spojuje Rožmitál pod Třemšínem, Příbram, Sedlčany a silnici I/3 u Votic. Auto se se sanitkou srazilo na 29. kilometru u obce Obory nedaleko mostu přes Vltavu.

"Nezjištěný motorista náhle vybočil z kolony vozidel a bokem osobního automobilu se střetl se sanitkou, která jela v protisměru od Sedlčan na Příbram. Řidič sanitky, který převážel pacienta do nemocnice, měl zapnuté majáky," uvedla mluvčí příbramských policistů Monika Schindlová.

Šofér sanitky se snažil střetu vyhnout, co to šlo, a najel co nejvíce vpravo, kolizi ale nezabránil. Řidič osobního vozu ale na místě nehody nezastavil a odjel směrem na Sedlčany. O jaký vůz šlo, policisté nezveřejnili.

"Policisté žádají svědky události, aby se ozvali na linku 158 nebo na telefon 974 879 251," dodala mluvčí příbramských policistů.