Santa Claus nebo Ježíšek? Dárky nosí oba, komu fandíte vy?

Majitelka rodinného domu v Březové u Karlových Varů na Santu Clause nedá dopustit. Už deset let ho staví hned vedle dveří. Kvůli smutné vzpomínce.



"Většina lidí, fandí Ježíškovi. My taky samozřejmě. Ale postavičku jsme dostali od syna, který nám zemřel," říká majitelka domu.

Santu C lause můžeme často vidět v obchodech. Někde o něj doslova zakopáváme. Hlavně na výrobcích. Zákon nabídky a poptávky je i v tomto směru neúprosný. Výrobky se Santou prodávají skvěle.



"Určitě už to není, jak to bylo dřív, kdy opravdu byla názore takový, že byli všichni anti Santa. Už to takhle dlouho není. U té mladší generace už se jim to líbí jako symbol Vánoc," popisuje manažer obchodu Artur Regieta.



Srdcím většiny Čechů ale zůstává stále nejblíž Ježíšek.

Existuje ještě jedna důležitá vánoční bytost, která dělá radost dětem. Například v Rusku nebo na Ukrajině je to děda Mráz.