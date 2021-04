Šárčina noční můra z Výměny: V náhradní rodině byly mraky potkanů

Středeční televizní pořad Výměna manželek přinesl pohled do fungování dvou odlišných rodin. V náhradní rodině se nemohla přestat divit Šárka, pro kterou byl trochu šok, jak někteří lidé žijí. Co neodhalily televizní kamery?

Ve středeční rodině diváci poznali rodinu z Prahy - Ivetu (51), Petra (57), Tomáše (18), Ivetinu dceru Šárku a její tři malé dcerky. Na druhé straně se seznámili s Šárkou (47), Liborem (42), Lenkou (19) a Šarlotou (9) z Ostravy.

O životě po Výměně se rozpovídala náhradní manželka Šárka ve videu zde. Svých deset dní strávila sice v Praze, nicméně v poměrně náročných podmínkách. Ani po natáčení ale její zkušenost neskončila. "Hned po skončení Výměny nás začala druhá rodina bombardovat nepříjemnými zprávami. Nadávali nám, museli jsme si je zablokovat," svěřila se Šárka.

Spor vznikl tak, že Iveta darovala Šárčině dceři Lence tričko. Jenže podle Šárky bylo použité a děravé. "Napsala jsem jí, že ho moje dcera nosit nebude a že jsem ho vyhodila. Tak to začalo. Napsala mi, že jsem nafrněná a nic mi nevoní," popsala Šárka.

Svěřila se také, že těch deset dní pro ni bylo mnohem náročnějších, než jak to ukázaly televizní kamery. "Bylo to utrpení. Kouřilo se úplně všude a ten záchod byl také šílený. Byla to jen díra, na které bylo položené záchodové prkýnko," nechala se slyšet náhradní manželka (video zde).

Podle jejích slov tak na záchod musela chodit k sousedce. To ale podle ní nebylo to nejhorší. "Překvapili mě hlavně potkani. Byly jich mraky! Když jsme ráno vstali, proháněli se všude. Nehledě na to, že venku ve stanu spaly malé holky," říkala znechuceně.

V oblíbeném pořadu se také řešil její vztah s přítelem Liborem, do Výměny je přihlásila její dcera Lenka, protože Libor Šárku podváděl déle než rok. "Ohledně té nevěry se přítel po Výměně hodně snaží. Změnil se a hodně mi pomáhá. V naší rodině se opravdu vztahy zlepšily," naznačila Šárka spokojeně.

Mezi osmi očima si manželky moc nepadly do noty. A co se druhé rodiny týče, tak má Šárka informace jen od Ivetiny dcery. Podle ní se Iveta s Petrem přestěhovali ze zahradního domku v nouzové kolonii a bydlí už jinde.

