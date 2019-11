Šárka měla v těle 50 nádorů. Sílu bojovat jí dal synek Dominik!

Neuvěřitelně silná vůle a odhodlání. To jsou slova, která vystihují Šárku, maminku teď už dvouletého syna Dominika. Ženy, která bojovala s rakovinou.

"Do naší rodiny loni v dubnu přišla rakovina. A to nejdřív u mojí maminky a za měsíc nato u mě. Akorát u nás to bylo složitější v tom, že Domíkovi byl teprve rok a půl," vzpomíná Šárka Šteinochrová.

Šárka ihned - stejně jako její maminka - nastoupila léčbu. Chemoterapie, ozařováni, operace. V těle měla celkem 50 nádorů. Nemoc vzala jako výzvu. Boj byl ale těžký.

Bylo potřeba vyrovnat se s nemocí své mámy, se svou vlastní, s tím, že nemůže být se synem, o kterého se pokoušeli několik let. "Proto jsem měla pocit, že to musim zvládnout. Protože jsem tady chtěla být pro něj a chtěla jsem tady být s ním hlavně," říká Šárka.

Manžel, který trpí pokročilým stádiem cukrovky, byl stále v práci, aby zaopatřil rodinu. Šárka se nevzdávala. A aby se s nemocí psychicky vyrovnala, začala psát internetový blog. Postupně pak vznikla úspěšná organizace na podporu maminek s rakovinou. I to Šárce dodalo další sílu.

Boj s rakovinou vyhrála. Další problém ale zřejmě rodinu čeká. Kvůli cukrovce její manžel s nejvyšší pravděpodobností skončí na vozíku. Po celou dobu pomáhají dobří andělé.

Stát se dobrým andělem může každý z nás. Stačí se zaregistrovat na stránkách nadace Dobrý anděl. Peníze se dostanou k rodinám do posledního haléře.