Satelity NASA zachytily molekuly vody na Měsíci tam, kde svítí Slunce

Americká vesmírná agentura NASA oznámila převratnou zprávu. Satelity zachytily molekuly vody na povrchu Měsíce v místech, kde by je donedávna nikdo nečekal, protože tam svítí Slunce. Vědci spekulují, jestli bude vody dostatečné množství a bude použitelná pro budoucí mise na Měsíc.

Vodu v jednom z největších kráterů na Měsíci objevil teleskop observatoře Americké vesmírné agentury SOFIA na palubě přestavěného výzkumného letadla Boeing 747.

„Když naši vědci během analýzy zachytili silný signál v oblasti kráteru Clavius, byli nadšení. A když jsme o tom slyšeli i my, byli jsme štěstím bez sebe. Nečekali jsme, že by se molekuly vody mohly zachovat v tak těžkých podmínkách na povrchu Měsíce,“ řekl Naseem Rangwala z NASA.

Už dříve objevili vědci na Měsíci vodu ve formě ledu, mysleli si ale, že se nachází jen na pólech, v chladných stinných kráterech, nebo pod povrchem. Teď ale NASA objevila molekuly vody v oblasti, na kterou svítí Slunce.

Zatím není jasné, jestli bude voda jednoduše dostupná, a zda bude použitelná. Vědci také spekulují, jak se do kráteru dostala a jak se tam při vysokých teplotách může udržet. Na povrch nehostinného Měsíce se mohla dostat při srážce s meteoritem.

Zásoby vody by měly pomoci programu Artemis, který má v roce 2024 na Měsíc dostat další lidskou posádku včetně vůbec první ženy. Velké množství použitelné vody na Měsíci by zjednodušilo zásobování základny, kterou NASA plánuje do roku 2028 vytvořit.

Vodu by astronauti mohli použít nejen k pití, ale vodík z ní také jako palivo. Měsícem ale plány NASA nekončí. Ve třicátých letech chce Americká vesmírná agentura poslat první lidi na Mars.