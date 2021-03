Šatna, auto či pracovní stůl. Kvůli opatření Češi v úterý obědvali netradičně

V České republice chodí do závodních jídelen a restaurací téměř 1,8 milionu lidí. Jedním z nich je také řidič nákladního vozu Jaromír Mikula. V úterý mu nezbylo nic jiného, než si vzít svůj oběd do auta. "Je to obtěžující, v náklaďáku se to rozlejvá a musím si to sníst v kabině auta, bohužel," svěřil se televizi Nova.

Například zaměstnanci firmy, která se zabývá recyklací odpadů, poobědvali u svých pracovních stolů. Někteří si snědli jídlo v šatně. "Naši zaměstnanci dostávají jídlo do krabiček, snědí si ho na pracovištích. Řidiči holt v náklaďáku, nebo v šatně, jak se dá prostě," řekl před polednem majitel firmy Jan Vošáhlík.

"Ten největší problém je, že usnesení vlády vzešlo v pondělí ve 21:20 hodin a poskytovatelé závodního stravování měli 2,5 hodiny na to zareagovat," tvrdí ekonom Jan Studnička.

Nařízení zasáhlo i do režie Řízení letového provozu, které má nejvyšší bezpečnostní opatření a dovážka jídla do budovy by mohla výrazně narušit letový provoz nad Českou republikou. Třeba tím, že by poslala do karantény letové dispečery.

"To opatření, které přišlo nám zásadně zbořilo celý systém, který rok budujeme, jsem moc rád, že došlo k přehodnocení. Jenom pro představu, my, když si chceme přinést jídlo do budovy, musíme přes rentgen. Ta bezpečnost by byla narušena," vysvětluje ředitel Řízení letového provozu Jan Klas.

"Uzavření jídelen je totální nesmysl. Jestliže vláda přijde s tím, ať si lidé vezmou jídlo místo do jídelny, které jsou celý rok zabezpečeny, do přeplněných svačináren, tak je to je totální nesmysl," konstatoval předseda odborů Josef Středula.

"Sice jsme zredukovali závodní stravování, ale ne šťastně. Firmy s tím měli problém, takže jsme to upravili. Jeden stůl jeden člověk, dlouhý stůl může sedět více lidí, dva metry od sebe, pokud tam není přepážka," představil nová pravidla ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Nově teď poskytovatelé firemního stravování budou muset kontrolovat potřebné rozestupy, omezit počet míst a nebo instalovat plexiskla u stolů.

