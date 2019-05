Sázkové šílenství zachvátilo Evropu. V jackpotu jsou 2 miliardy

Evropu zachvátilo sázkové šílenství. Už v pátek se totiž bude hrát o dvě miliardy korun. Sedm Čechů navíc může v doplňkové hře vyhrát takzvaný miliardářský víkend - což znamená, že si soukromým letadlem zaletí do jakékoli evropské destinace. Odborníci však upozorňují, že obrovská výhra může být pro člověka velkou zátěží a výherce by se pak měl poradit nejen s finančními experty, ale i s psychologem.

Už v pátek se může objevit šťastlivec, kterému výhra dvou miliard změní život. Kdyby chtěl utrácet, za vyhrané peníze si může pořídit třeba dopravní letadlo.

Pokud by výherce chtěl udělat radost většímu množství lidí, za dvě miliardy by mohl pozvat do kina celou Českou republiku a ještě by mu zbylo na pořádnou hromadu popcornu.

"Výhry vždycky přitahují maximální počet zákazníků, ty tržby jsou v tento pátek více než trojnásobné," prozradil mluvčí sázkové kanceláře Václav Friedmann.

Sázkové šílenství zachvátilo i sousední Německo, lidé během dne sázeli jako zběsilí. Nejvyšší výhru v historii Eurojackpotu získal v roce 2015 muž z Pardubicka. Vyhrál v přepočtu dvě a půl miliardy korun.

"Byla to i pro nás mimořádná událost a bylo to velice zajímavé čekat, kdy se ten člověk přihlásí a jak bude reagovat," dodal Friedmann.

Podle odborníků prý existují lidé, kteří mají větší šanci vyhrávat než jiní. Jednoduše mají víc štěstí.

"Jeden z nejznámějších světových psychologů, který se jmenoval Eysenck, ke konci života začal věřit, že může existovat něco, čemu by se dalo říkat nadpřirozeno," prozradil psycholog Karel Humhal.

Psychologové upozorňují, že výhra může s člověkem pořádně zamávat. "Je to tak velký dopad na lidský život, na lidskou psychiku. My známe případy lidí, kteří to bohužel neunesli a stali se z nich alkoholici, nebo si dokonce sáhli na život," varoval psycholog Tomáš Morávek.

Například v roce 2002 jeden Brit vyhrál zhruba 300 milionů korun. Výhru rychle utratil - za drogy a prostitutky.