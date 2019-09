Sběr hřibů se nevyplatil obézní ženě! Vyjely pro ni dvě jednotky hasičů

Dvě hasičské jednotky vyjely o pátečním poledni k vodní nádrži Morávka na Frýdecko-místecku. "Plnoštíhlá houbařka středního věku při hledání krásných hřibů uklouzla na prudkém kopci nad vodní nádrží a zranila si pravý kotník," popsal mluvčí hasičů Petr Kůdela.



Co se původně mohlo zdát jako rutinní výjezd, se záhy změnilo v náročnou záchrannou akci. Hasiče v těžké zásahové výbavě čekal výstup do velmi prudkého kopce. Tam ženu ošetřili, naložili do vakuových nosítek a ty pak do plachty pro přenos zraněných.



"Bezmála 200 metrů dolů po poměrně kluzkém lesním srázu s těžkým nákladem v plachtě bylo i pro trénované zachránce náročných a vysilujících. Šest hasičů se poctivě střídalo navzájem i se čtyřmi ochotnými „civilisty“," doplnil Kůdela. Ženu donesli až k silnici, kde si ji poté převzali záchranáři.