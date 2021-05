Sbírka mincí nalezených v kufru v Praze nakonec vydělala 58 milionů!

Celkem 1500 mincí, některé z nich i tisíc let staré. Úřednicím, které přišly vyklízet byt po zemřelém bez známých dědiců, to málem vyrazilo dech. " Bylo to překvapení, takovéto případy jsou výjimečné," řekla mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Michaela Tesařová.



"Ten pán žil takovým asociálním způsobem života. S nikým se nestýkal a ve skříni a v psacím stole měl mince za několik desítek milionů korun," řekl numismatik Tomáš Smělý, který sbírku mincí zkoumal.



O pokladu tak nikdo nevěděl. Mince na chvíli skončily v Národním muzeu, dědicové se ale nakonec přihlásili a teď je rozprodali v aukci. Za nejdražší minci její nový majitel dal téměř sedm milionů korun.



A třeba tolar Ferdinanda III. Habsburského vyražený v Jáchymově se prodal za necelé tři miliony korun. Původního majitele sbírky přitom vyšel na 166 korun. To se ví díky jeho dochovanému deníku, kde si zaznamenal všechny nákupy. Více se o trojici vzácných tolarů Ferdinanda III. dozvíte v tomto článku na TN.cz.



Za celou sbírku si teď jeho dědicové vydělali skoro 60 milionů korun. Co s pohádkovým jměním udělali, ale můžeme jen hádat.



Podle deníku ve sbírce původně byly i zlaté mince, ty se ale ztratily. Jinak by její cena byla ještě mnohem vyšší.