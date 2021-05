Scarlett Johanssonová zažila šok uprostřed živého vysílání

Ocenění televize MTV dostanou každoročně ti nejlepší američtí umělci. Při pandemii se tyto galavečery a přenosy přenesly do online prostředí. Proto i jedna z výherkyň nominaci MTV Generation Award, herečka Scarlett Johanssonová, děkovala z prostředí externího studia. Na tom by nebylo nic tak zvláštního, kromě šokujícího překvapení, které jí připravili kolegové, a to zcela nečekaně přímo v živém vysílání. Herečka neudržela nervy na uzdě a dala dost hlasitě najevo, co si o vtípku myslí. Podívejte se sami.