Schillerová promluvila o rozvolňování! Má probíhat po týdnech

"Nebudeme se už bavit o systému PES. Bude to jakýsi plán, který bude rozvolňovat po týdnech. Počítáme s tím, že by se otevřely malé obchody, pokračovalo by se v otvírání školek a škol, otevřely by se také některé služby, na což všichni čekáme," doplnila Schillerová, podle které se konečně blížíme k normálnímu životu.

Vláda ve čtvrtek oznámí finální plán a spolu s ním řekne, jak to bude dál s kompenzačními bonusy. Do konce května byl prodloužen program Antivirus, podobně by se tak mělo stát i s kompenzačním bonusem.

"Konkrétní data, kdy se bude otvírat, řekneme po skončení vlády. Musíme se ve sboru rozhodnout. Plán znovuotevření je ale určitě na stole, každý den o něm debatujeme," uvedla Schillerová, která doplnila, že otvírání je podmíněno epidemickou situací a denní přírůstky nových případů by se měly pohybovat okolo 1450.

Ministryně financí také hovořila o Daňové Kobře. Jde o projekt, který se zaměřuje na daňové úniky, podvody a trestné činy. Za posledních sedm let zachránil státu 13 miliard korun. Ty se podle Schillerové dají přepočítat jako 5400 korun pro každého důchodce.



Sledujte zpravodajství TV Nova i na portálu VOYO, kde najdete přímé přenosy i záznamy Televizních novin.





Schillerová: Obchody a služby budou postupně otvírat po týdnech. Na video se podívejte zde: