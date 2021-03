Schillerová se opřela do měst a obcí! Zbytečně šetříte, vyčetla jim

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) se ve středu pustila do měst a obcí, obzvlášť do vedení Prahy. Podle ní nedaly na rady vlády a minulý rok zbytečně šetřily a neinvestovaly. Města a obce se brání, že loňský rok byl rokem nejistot kvůli pandemii a stát jim na investice nedal žádné záruky.

Podle ministryně financí Aleny Schillerové města a obce nevyužily až 12 miliard. Šanci investovat podle ní nejvíc promarnilo hlavní město.

"Vedení metropole je zadřenou brzdou na luxusním a krásném automobilu jménem Praha. Pořád zůstávají rekordní zůstatky. Ke konci roku na běžných účtech Praha měla přes 87 miliard korun," oznámila Schillerová.

"V případě Prahy jsou zřejmě smíchána čísla za hlavní město i za všechny městské části dohromady, což opravdu smysl nemá," reagoval primátor Zdeněk Hřib (Piráti). "Investice jako je dráha na letiště nebo Pražský okruh, to jsou všechno státní investice. Praha se připravuje na investici do metra D, do Městského okruhu, na kterou musíme mít vytvořené rezervy," dodal.

Obce a kraje měly ke konci roku ušetřeno meziročně o 6,5 procenta víc. Podle ministryně financí ale měly víc pomoci ekonomice v krizi a masivně investovat.

"Rozpočet jsme sestavovali tak, abychom byli opatrní, zatím nebyla vyřazena žádná investiční akce. Co se týče kraje, tak očekáváme větší výpadek a to byl jeden z důvodů, proč jsme rušili velká výběrová řízení," sdělil zlínský hejtman Radim Holiš.

Podle předsedy Svazu měst a obcí ČR Františka Lukla se ministryně nemůže divit, že se plošně šetřilo. "Rok 2020 byl jako na houpačce, prvního půl roku ministerstvo financí tvrdošíjně odmítalo jakékoliv kompenzace obcím, nedá se tedy divit, že si (jak paní ministryně říkala) syslíme peníze. Připravujeme finanční prostředky na projekty, které chceme v letošním roce realizovat, je to úplně stejné jako v domácnosti," popsal Lukl.

Letos by měly podle ministryně lehce klesnout příjmy obcím, do krajů by ale měly přitéct zhruba stejné částky jako loni.