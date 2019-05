Schillerová se raduje! EET bude povinné pro všechny

Rozpočtový výbor v úterý jednal o elektronické evidenci tržeb (EET). Shodl se na tom, že by měla být zavedena pro všechny. Žádnou výjimku se opozici nepodařilo prosadit. Zvláštní režim by měl však platit u prodeje předvánočních ryb, kdy by prodejci vyplňovali papírové účtenky.

"Zákon zavádí pro prodejce kaprů zvláštní režim offline, ten jsem podpořila, nepodpořila jsem úplné vynětí. Chápu, že je velký problém prodej v tom vlhkém prostředí," řekla pro iDNES.cz ministryně financí Alena Schillerová.

Rozpočtový výbor chce zajistit rovné podnikatelské prostředí, aby měli všichni podnikatelé stejné podmínky. EET by se tak nově netýkalo pouze hotelů, restaurací nebo obchodů, ale i dalších podnikatelů. V pátek by mělo dojít ke třetímu čtení novely ve Sněmovně.

Některým podnikatelům by mohl vládní návrh usnadnit evidování tržeb tím, že by mohli vše řešit offline, a to bez připojení k internetu. Mělo by se to týkat podnikatelů, u kterých hotovostní platby nepřevýší 600 tisíc korun, tuto variantu navrhl místopředseda ČSSD Roman Onderka, nebo 500 tisíc korun, což navrhl předseda SPD Tomio Okamura.

Snížení DPH by se měly dočkat kadeřnické služby, opravy oděvů nebo vodné a stočné. "Doufám, že se dočkají občané i snížení DPH, kdy snižujeme u celé řady služeb z 21 na 10 nebo z 15 na 10 procent," doplnila Schillerová. Ministryně financí dodala, že se sníží DPH u stravovacích služeb a nealkoholických nápojů, a to na 10 %.

Opozici se nepodařilo prosadit zrušení EET nebo zamítnout návrh zákona. Věra Kovářová z hnutí STAN například navrhovala zúžení evidence tržeb jen na registrované plátce DPH. Marian Jurečka z KDU-ČSL se snažil o zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH ze současného milionu na 1,5 milionu nebo dva miliony.