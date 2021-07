Schillerová ženám slibovala vložky zdarma. Kdy je konečně dostanou?

Nápad na projekt, který by měl českým ženám s nízkými příjmy zajistit vložky zdarma, oznámili vládní představitelé koncem května. Byly to jen plané sliby ministryně financí? Redakce TN.cz zjišťovala, jak to pokračuje.

"Jsou mladé dívky, které nejdou ani do školy, protože nemají na menstruační potřeby. To je to v naší rozvinuté společnosti nemyslitelné a měli bychom to vyřešit,“ prohlásila ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) v květnu ve Snídani s Novou.



Projekt dostala za úkol Správa státních hmotných rezerv (SSHR). Ta by měla nakoupit deset milionů vložek a dva miliony kusů uvolnit pro ženy v tíživé sociální situaci prostřednictvím potravinových bank.



Vložky se budou kupovat prostřednictvím veřejné zakázky. "V tuto chvíli připravujeme zadávací podmínky. Zakázku bychom měli vypsat v nejbližších dnech," uvedl pro TN.cz předseda SSHR Pavel Švagr. Podle informací TN.cz by snad mohly být hygienické potřeby dostupné již letos na podzim.