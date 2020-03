Ekonomové: 200 miliard nestačí. Cestovní ruch se rok nevzpamatuje

Dlouhých 12 hodin v úterý poslanci jednali o opatřeních spojených s koronavirem. Nejdůležitější otázkou bylo, kde se vezmou peníze.

Odpuštění plateb živnostníkům, změny v ošetřovném, výdaje za zdravotnické pomůcky anebo třeba finanční pomoc firmám - to vše se na deficitu výrazně podepsalo. Stát počítá také s finanční rezervou ve výši téměř 60 miliard. Jenže podle ekonomů to nestačí.

"Lidé budou mít méně peněz z gastronomie a turismu, logicky tak budou méně utrácet i v dalších odvětvích. Krize tak bude mít dominový efekt a postupně se bude přelévat do celé ekonomiky," nastínil ekonom Štěpán Křeček situaci, která Česko čeká.

O přijatém schodku rozpočtu, ale i jeho dalších dopadech, mluvila ministryně financí Alena Schillerová v Televizních novinách. Poslechněte si, co řekla:

Pokud stát firmám dostatečně nepomůže, pro zaměstnance by to v budoucnu pravděpodobně znamenalo jediné - propouštění. "Jestliže by vláda chtěla pomoct obyčejným lidem, musela by zastavit exekuce, splátky, úvěry a půjčky. A to minimálně na šest měsíců," vysvětlil prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

Poškozenou ekonomiku v současné době zachraňujeme my všichni. "Vláda žádné peníze nemá, jediný s penězi je daňový poplatník. Odvádí daně a z nich jsou teď zachraňovány podniky," řekl ekonom Lukáš Kovanda, který se vyjádřil také k případnému propouštění nebo cenám za bydlení v dalších letech. Podívejte se:

Podle ekonomů připadá po odeznění pandemie v úvahu zvýšení DPH, daní z nemovitosti nebo daní z příjmů. Tomu by mohla zabránit novela zákona o České národní bance a vydání státních dluhopisů.