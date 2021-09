Schválit nové podmínky WhatsAppu nebude povinné. Omezí se ale služby

Oblíbená chatovací aplikace WhatsApp přišla na začátku roku s novými podmínkami, které požadovala po uživatelích potvrdit do 15. května. Nyní to však vypadá, že jejich přijetí nebude potřeba. Lidi však v tomto případě čeká jedno omezení.

Pokud chtěli uživatelé aplikace WhatsApp i nadále používat veškeré její funkce, museli nejpozději do 15. května potvrdit, že souhlasí s novými podmínkami. V opačném případě by mohli sice nadále telefonovat, ale přišli by o možnost přijímání a odesílání zpráv. Hrozilo také smazání účtu.



Nyní to však vypadá, že všechno je jinak a odsouhlasení nových podmínek nebude povinné. Lidi, kteří jsou díky aplikaci v kontaktu s rodinou nebo přáteli, by tudíž nemělo ovlivnit, že podmínky nepřijmou. Nutné však bude přijetí v jednom případě.



Podle nejnovějších informací totiž nové podmínky budou muset odsouhlasit uživatelé, kteří komunikují se společnostmi používajícími WhatsApp Business, tedy firemní verzi uživatelského účtu. "Jedná se o zásadní rozdíl oproti tomu, čeho se mnozí obávali nebo očekávali od změny podmínek. Pokud aktualizace uživatel nepřijme, nebude moci začít chatovat s žádnou firmou přes WhatsApp,“ varuje web TechRadar.



WhatsApp v nových podmínkách požadoval v některých zemích přístup ke sdílení dat Facebooku, pod který aplikace spadá. Kromě IP adresy nebo telefonního čísla se společnost tak mohla dozvědět o finančních transakcích uživatelů.



Nové podmínky měly mít navíc dvě varianty, a to pro uživatele z Evropské unie (EU) a pro uživatele ze zemí mimo EU. V Evropské unii se totiž technologické společnosti musí řídit pravidly pro ochranu osobních údajů, zejména kvůli GDPR.

Mobilní aplikace pomáhají v boji s kapsáři. Více se dozvíte v následující reportáži: