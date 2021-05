Schwarzenberg o Ferim: "Je normální, že chce kluk dostat holku do postele"

Dominik Feri je od úterý v centru pozornosti. Několik žen podle Deníku N tvrdí, že je donutil k sexu, žádal po nich nahé fotky nebo je jinak obtěžoval. Podle Karla Schwarzenberga je normální, když mladí lidé usilují o sex s opačným pohlavím.

O tom, že by se takto Feri choval, prý neví. "Nikdy jsem nic takového neslyšel, a co je prosím nevhodné chování? A co je sexuální obtěžování? Že 25letý kluk se snaží holku dostat do postele a opačně, bylo vždy považováno za normální. Tak prosím nebuďme pokrytci," řekl Schwarzenberg portálu iDNES.cz.

Feri připustil, že se v minulosti mohl chovat "nepatřičně" nebo "negentelmansky", odmítl ale, že by se kdy dopustil sexuálního násilí na ženách.

Mělo se to stát i ve Sněmovně

"Vzal noční stolek a zatarasil jím dveře, abych nemohla z pokoje odejít. Opakovala jsem, že s ním sex mít nechci, a žádala ho, ať v nátlaku a fyzickém dobývání přestane. Utrhl se na mě, ať prý držím hubu," řekla jedna z dívek o Ferim Deníku N s tím, že pak mělo dojít na sex proti její vůli. Jiné ženě podle jejích slov zatarasil dveře od sprchového koutu, potom se mělo stát to stejné.

Svědectví dalších dívek získala i TV Nova. Obtěžování se měl Feri dopustit přímo na půdě Poslanecké sněmovny. "Dominik byl poměrně hodně neodbytný. Zatarasil mi cestu a pokusil se na mě naléhat různými způsoby, sahal na mě, snažil se mě líbat, i přesto, že jsem říkala, že nechci, nemám o to zájem. Tehdy jsem s brekem z té Poslanecké sněmovny utekla," svěřila studentka, kterou prý Feri pozval od dolní komory na stáž.

Nejmladší poslanec hned v úterý na svůj mandát rezignoval a v podzimních volbách nebude znovu kandidovat. "Nechci, aby lživé a manipulativní články v médiích poškozovaly mé nejbližší okolí ani mé kolegy. Bránit se proti nim budu soudní cestou," zdůvodnil své rozhodnutí.

